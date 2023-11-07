Виплата 6 700 гривень за однієї умови: як військовому отримати гроші

Нарахування грошей буде щомісячно

Українські військові, які мають державні нагороди, можуть розраховувати на виплати в розмірі 6 700 гривень. Це стосується бійців, що нагороджені орденом За мужність III ступеня.

Як мовиться в проєкті закону "Про грошове забезпечення окремих категорій громадян", таке нарахування здійснюється державою з 1 січня 2023 року. Також військові з такою нагородою також мають право на почесне поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Повні кавалери ордена (які отримали всі три ступені) можуть розраховувати на фінансову допомогу від держави. Тобто з 1 січня 2023 року вони щомісяця отримуватимуть грошову виплату у вигляді однієї мінімальної зарплати – 6 700 грн.

Також в розмірі від трьох до однієї мінімальної заробітної плати буде здійснюватись щомісячна виплата для членів сімей померлих або нагороджених посмертно кавалерів ордена За мужність усіх трьох ступенів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи підвищаться зарплати у військових у листопаді цього року.