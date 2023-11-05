Виплати військовим: хто із захисників отримає до 20 тисяч премії у листопаді

Ці кошти можуть отримати і члени родини загиблого військового

Українські воїни за свою роботу мають право на місячне грошове забезпечення. Проте, деякі з них можуть розраховувати і на підвищену зарплату.

"Телеграф" розповідає про те, хто з військових має право на доплати у листопаді. Так, згідно з новим рішенням уряду, доплата у розмірі від 6 700 гривень до 20 100 надається військовим, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Також на грошову допомогу можуть розраховувати члени сімей захисників, якщо воїн загинув унаслідок воєнних дій.

Хто отримає доплату:

20 100 гривень

Такі кошти надаються особам із орденом "Золота Зірка". Сума премії – це 3 мінімальні заробітні плати в Україні.

13 400 гривень

Військові, які здобули орден Богдана Хмельницького, мають право на щомісячну виплату. Вона розраховується як 2 мінімальні зарплати.

6 700 гривень

Виплату у розмірі однієї мінімальної заробітної плати можуть отримати одразу категорій громадян. Йдеться про власників орденів:

"За мужність" (всіх трьох ступенів).

Княгині Ольги

Ці кошти можуть отримати члени сім’ї загиблого військового, якщо у нього були зазначені нагороди. Оформити виплати можна, подавши відповідну заяву до ПФУ.

Раніше ми писали про те, які зарплати будуть в українських військових у листопаді 2023 року.