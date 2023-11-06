За однієї умови: як 3 категоріям військових отримати додаткову винагороду

Вона здійснюється не всім

Військові, окрім доплат в розмірі 100 тисяч або 30 тисяч гривень, можуть розраховувати на ще одну — 50 тисяч. Вона здійснюватиметься для трьох осіб.

Доплати військовослужбовцям призначаються згідно з урядовою постановою "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168". Як мовиться на сайті, є одна головна умова для нарахування — виконання бойових завдань.

Згідно з постановою, доплату в розмірі 50 тисяч гривень отримають:

особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій;

особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро;

поліцейські.

"Особам, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій), який здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки), розмір додаткової винагороди може бути збільшений відповідно до умов та розмірів, визначених Міністерством внутрішніх справ, але не більше ніж до 50000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання таких завдань", — пояснюється в законі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи мають право мобілізовані військові на виплату грошової допомоги після звільнення зі служби.