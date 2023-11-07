Выплата 6 700 гривен при одном условии: как военному получить деньги

Начисление денег будет ежемесячно

Украинские военные, имеющие государственные награды, могут рассчитывать на выплаты в размере 6 700 гривен. Это касается бойцов, награжденных орденом За мужество III степени.

Как говорится в проекте закона "О денежном обеспечении отдельных категорий граждан", такое начисление осуществляется государством с 1 января 2023 года. Также военные с такой наградой имеют право на почетное захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище.

Полные кавалеры ордена (получившие все три степени) могут рассчитывать на финансовую помощь от государства. То есть с 1 января 2023 года они будут ежемесячно получать денежную выплату в виде одной минимальной зарплаты – 6 700 грн.

Также в размере от трех до одной минимальной заработной платы будет производиться ежемесячная выплата для членов семей умерших или награжденных посмертно кавалеров ордена За мужество всех трех степеней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, повысятся ли зарплаты у военных в ноябре этого года.