Выплаты военным: кто из защитников получит до 20 тысяч премии в ноябре

Эти средства могут получить и члены семьи погибшего военного

Украинские воины за свою работу имеют право на месячное денежное обеспечение. Однако некоторые из них могут рассчитывать и на повышенную зарплату.

"Телеграф" рассказывает о том, кто из военных имеет право на доплаты в ноябре. Так, согласно новому решению правительства, доплата в размере от 6 700 гривен до 20 100 предоставляется военным, имеющим особые заслуги перед Родиной. Также на денежную помощь могут рассчитывать члены семей защитников, если воин погиб в результате военных действий.

Кто получит доплату:

20 100 гривен

Такие средства предоставляются лицам с орденом "Золотая Звезда". Сумма премии – это 3 минимальных заработных платы в Украине.

13 400 гривен

Военные, получившие орден Богдана Хмельницкого, имеют право на ежемесячную выплату. Она рассчитывается как 2 минимальные зарплаты.

6 700 гривен

Выплату в размере одной минимальной заработной платы могут получить сразу категорий граждан. Речь идет о владельцах орденов:

"За мужество" (всех трех степеней).

Княгини Ольги

Стоит отметить, что эти средства могут получить члены семьи погибшего военного, если у него были указанные награды. Оформить выплаты можно, подав соответствующее заявление в ПФУ.

Ранее мы писали о том, какие зарплаты будут у украинских военных в ноябре 2023.