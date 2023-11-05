Выплаты военным: кто из защитников получит до 20 тысяч премии в ноябре
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Эти средства могут получить и члены семьи погибшего военного
Украинские воины за свою работу имеют право на месячное денежное обеспечение. Однако некоторые из них могут рассчитывать и на повышенную зарплату.
"Телеграф" рассказывает о том, кто из военных имеет право на доплаты в ноябре. Так, согласно новому решению правительства, доплата в размере от 6 700 гривен до 20 100 предоставляется военным, имеющим особые заслуги перед Родиной. Также на денежную помощь могут рассчитывать члены семей защитников, если воин погиб в результате военных действий.
Кто получит доплату:
20 100 гривен
Такие средства предоставляются лицам с орденом "Золотая Звезда". Сумма премии – это 3 минимальных заработных платы в Украине.
13 400 гривен
Военные, получившие орден Богдана Хмельницкого, имеют право на ежемесячную выплату. Она рассчитывается как 2 минимальные зарплаты.
6 700 гривен
Выплату в размере одной минимальной заработной платы могут получить сразу категорий граждан. Речь идет о владельцах орденов:
"За мужество" (всех трех степеней).
Княгини Ольги
Стоит отметить, что эти средства могут получить члены семьи погибшего военного, если у него были указанные награды. Оформить выплаты можно, подав соответствующее заявление в ПФУ.
Ранее мы писали о том, какие зарплаты будут у украинских военных в ноябре 2023.