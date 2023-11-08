Выплата боевых задерживается: куда нужно обращаться военному

Юрист объяснила, что делать в таком случае

При выполнении различных специальных задач военные могут получить от 30 до 100 тысяч гривен "боевых", но эти начисления могут задержать. Есть несколько причин, почему так происходит.

Как объясняет военная адвокат Елена Дабижа, передает Ukrayina.pl, в таком случае нужно обратиться к командиру части. Кроме того, к обращению следует добавить необходимые документы.

"В таком случае, прежде всего необходимо обратиться к командиру части с рапортом, к которому добавить все имеющиеся документы, подтверждающие обстоятельства, за которые вам должны выплатить денежное обеспечение. Например, это могут быть выписки, справки, подтверждающие пребывание на лечении или другие документы, для доказывания факта выполнения боевых задач. Рапорт подается с требованием выплатить задолженность, при обстоятельствах за которые выплачивается денежное довольствие или дополнительное вознаграждение ", – рассказала Дабижа.

В случае, если командир не рассмотрит рапорт или скажет, что он был потерян, то она рекомендует обратиться в командование рода войск, где проходит службу лицо или вообще к высшему руководству Министерства обороны Украины. Однако если и они не помогут, то последней ступенью является суд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, имеют ли право мобилизованные военные на выплату денежной помощи после увольнения со службы.