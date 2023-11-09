Військовий і його родина отримають допомогу: які умови, розмір та необхідні документи

Розмір коливатиметься в залежності від члена родини

Військовослужбовці, що який день поспіль боронять нашу країну, мають гідне грошове забезпечення протягом всієї служби. Бійці також мають право на підйомну грошову допомогу.

Фахівці "Безоплатної правничої допомоги" кажуть, що таку виплату отримають бійці, що змінюють місце служби. Вона виплачується у разі переїзду військового та його сім'ї.

Хто має право на нарахування

Підйомна допомога – це грошова допомога, яка виплачується у разі переїзду військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та тих, які проходять кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу Збройних Сил України:

на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням на навчання до військових навчальних закладів термін навчання в яких становить шість місяців і більше, без збереження посади за попереднім місцем служби;

у зв’язку з передислокацією військової частини.

Який розмір такої виплати та які умови

Вона нараховується в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця або в сумі від 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїхав з ним на нове місце військової служби.

Право на отримання підйомної допомоги виникає:

на дату прийняття військовослужбовцем посади та справ – для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посаду;

на дату зарахування на навчання – для військовослужбовців, які зараховані на навчання до військових навчальних закладів;

на дату прибуття до місця дислокації, оголошені наказом командира військової частини, – для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби у складі військової частини (підрозділу) в інший населений пункт.

Як отримати підйомну допомогу

Військовослужбовець особисто пише та подає рапорт командиру військової частини про надання підйомної допомоги.

Командир військової частини ставить свою резолюцію на рапорті про надання підйомної допомоги військовослужбовцю.

Наказ про виплату підйомної допомоги готується службою персоналу військової частини.

Командир військової частини підписує наказ із зазначенням у ньому грошової суми до виплати.

Підйомна допомога військовослужбовцям, у тому числі на членів сім’ї, виплачується не більш як за два переїзди військовослужбовця протягом календарного року, пов’язані з призначенням на посади чи передислокацією військової частини (підрозділу).

Виплата підйомної допомоги на членів сім’ї військовослужбовця

Підйомна допомога виплачується на членів сім’ї військовослужбовця, які на дату їх приїзду на нове місце служби військовослужбовця зазначені в його особовій справі, а саме:

на дружину (чоловіка) незалежно від віку і працездатності, шлюб з якою (яким) зареєстрований до дати прибуття військовослужбовця на нове місце служби або прийому (призову) на військову службу за контрактом (призовом);

на дітей військовослужбовця і його дружини (чоловіка), у тому числі усиновлених, які не досягли повноліття (в тому числі непрацездатних незалежно від віку);

на непрацездатних батьків або усиновителів військовослужбовця та його дружини (чоловіка).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити. якщо виплата бойових для військових затримується.