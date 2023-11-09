Военный и его семья получат помощь: какие условия, размер и необходимые документы

Размер будет колебаться в зависимости от члена семьи

Военнослужащие, ежедневно защищающие нашу страну, имеют достойное денежное обеспечение на протяжении всей службы. Бойцы также имеют право на подъемную денежную помощь.

Специалисты "Бесплатной юридической помощи" говорят, что такую выплату получат бойцы, меняющие место службы. Она выплачивается при переезде военного и его семьи.

Кто имеет право на начисление

Подъемная помощь – это денежная помощь, которая выплачивается в случае переезда военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и проходящих кадровую военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава Вооруженных Сил Украины:

на новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность, зачислением на обучение в военные учебные заведения срок обучения в которых составляет шесть месяцев и более без сохранения должности по предыдущему месту службы;

в связи с передислокацией воинской части.

Каков размер такой выплаты и какие условия

Она начисляется в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего или в сумме от 50% месячного денежного обеспечения на каждого члена семьи военнослужащего, который переехал с ним на новое место военной службы.

Право на получение подъемной помощи возникает:

на дату принятия военнослужащим должности и дел – для военнослужащих, переехавших на новое место службы из одного населенного пункта в другой в связи с назначением на должность;

на дату зачисления на обучение – для военнослужащих, которые зачислены на обучение в военные учебные заведения;

на дату прибытия к месту дислокации, объявленные приказом командира воинской части – для военнослужащих, переехавших на новое место службы в составе воинской части (подразделения) в другой населенный пункт.

Как получить подъемную помощь

Военнослужащий лично пишет и представляет рапорт командиру воинской части о предоставлении подъемной помощи.

Командир воинской части ставит свою резолюцию на рапорте о предоставлении подъемной помощи военнослужащему.

Приказ о выплате подъемной помощи подготавливается службой персонала воинской части.

Командир воинской части подписывает приказ с указанием в нем денежной суммы к выплате.

Подъемная помощь военнослужащим, в том числе на членов семьи, выплачивается не более двух переездов военнослужащего в течение календарного года, связанные с назначением на должности или передислокацией воинской части (подразделения).

Выплата подъемной помощи на членов семьи военнослужащего

Подъемная помощь выплачивается на членов семьи военнослужащего, которые на дату их приезда на новое место службы военнослужащего указаны в его личном деле, а именно:

на жену (супруга) независимо от возраста и трудоспособности, брак с которой (которым) зарегистрирован до даты прибытия военнослужащего на новое место службы или приема (призыва) на военную службу по контракту (призыву);

на детей военнослужащего и его супруги (супруга), в том числе усыновленных, не достигших совершеннолетия (в том числе нетрудоспособных независимо от возраста);

на нетрудоспособных родителей или усыновителей военнослужащего и его супруги (супруга).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать, если выплата боевых для военных задерживается.