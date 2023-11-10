Більше одного мільйона: які умови для призначення виплати пораненому військовому

Необхідно зібрати пакет документів

Під час виконання бойових дій військові можуть отримати поранення, яке, ймовірно, може перейти в інвалідність. Для таких бійців держава передбачила грошову допомогу, яка залежить від умов виконання роботи.

Як каже на брифінгу в Military Media Center представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Шевченківського району міста Києва Сергій Рунчев, є дві умови, через які буде нараховано виплати.

Одноразова грошова допомога військовослужбовцям призначається і виплачується у таких випадках:

у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні обов’язків військової служби

або у разі встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку при проходженні військової служби.

Який розмір грошової допомоги:

від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму — у разі виконання військового обов’язку

та від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму при проходженні військової служби.

Також одноразова грошова допомога призначається та виплачується у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва).

Залежно від ступеня втрати часткової працездатності розмір виплат становить:

70-кратного прожиткового мінімуму, якщо втрата працездатності настала в період військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення;

50-кратного прожиткового мінімуму в період проходження строкової військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення.

Документи, які потрібні для призначення виплат

Військовослужбовець повинен звернутись до районного ТЦК та СП за місцем свого проживання та надати такі документи:

Заяву встановленого зразку; Згоду на обробку персональних даних; Документ, що посвідчує особу, тобто паспорт громадянина України, а для осіб без громадянства та іноземців – документ, що посвідчує їх особу; Документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків, крім осіб без громадянства або іноземців; Витяг з наказу про виключення зі списків особового складу з військової частини; Свідоцтво про хворобу або витяг з протоколу Центральної військово-лікарської комісії про причинний зв’язок; Копію довідки МСЕК; Довідку про обставини травми, поранення (контузії).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що за деяких умов у військових можуть забрати частину щомісячних виплат.