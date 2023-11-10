Более одного миллиона: какие условия для назначения выплаты раненому военному
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Необходимо собрать пакет документов
Во время боевых действий военные могут получить ранение, которое, вероятно, может перейти в инвалидность. Для таких бойцов государство предусмотрело денежную помощь, которая зависит от условий выполнения работы.
Как говорит на брифинге в Military Media Center представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Шевченковского района города Киева Сергей Рунчев, есть два условия, по которым будут начислены выплаты.
Единовременная денежная помощь военнослужащим назначается и выплачивается в следующих случаях:
- в случае установления инвалидности в результате ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении обязанностей военной службы
- или в случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая при прохождении военной службы.
Какой размер денежной помощи :
- от 250 до 400-кратного прожиточного минимума — в случае выполнения воинской обязанности
- и от 70 до 120-кратного прожиточного минимума при прохождении военной службы.
Также единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности в случаях ранения (контузии, травмы или увечья).
В зависимости от степени утраты частичной трудоспособности размер выплат составляет:
- 70-кратного прожиточного минимума, если потеря трудоспособности наступила в период военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения;
- 50-кратного прожиточного минимума в период прохождения срочной военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения.
Документы, необходимые для назначения выплат
Военнослужащий должен обратиться в районный ТЦК и СП по месту жительства и предоставить следующие документы:
- Заявление установленного образца;
- согласие на обработку персональных данных;
- Документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт гражданина Украины, а для лиц без гражданства и иностранцев – документ, удостоверяющий их личность;
- документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, кроме лиц без гражданства или иностранцев;
- Выписка из приказа об исключении из списков личного состава из воинской части;
- Свидетельство о болезни или выписке из протокола Центральной военно-врачебной комиссии о причинной связи;
- Копию справки МСЭК;
- Справка об обстоятельствах травмы, ранения (контузии).
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что при некоторых условиях у военных могут забрать часть ежемесячных выплат.