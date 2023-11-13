Компенсація для військових, що не відпочивали: хто з бійців отримає гроші

Є декілька категорій бійців

Українські військові за свій службовий обов'язок мають право на додаткові виплати та компенсації в тих чи інших ситуаціях. Держава виплатить гроші бійцям, що не використали щорічну або додаткову відпустку.

Як мовиться на сайті "Безоплатна правова допомога", передбачено запровадження виплати у разі звільнення з військової служби компенсації за невикористані дні, зокрема за минулі роки, щорічної основної (додаткової) відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, та додаткової відпустки.

Окрім того, компенсаційну виплату також нарахують звільненим з військової служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів

Згідно з даними, виплата компенсації також здійснюватиметься для членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців за невикористані ними дні щорічної основної (додаткової) відпустки.

Порядок звернення за отриманням компенсації

Військовослужбовець, який звільняється зі служби, для отримання компенсації за невикористані дні додаткової відпустки, має звернутися з відповідним рапортом на ім'я командира військової частини, в якому зокрема зазначається:

дата звільнення з військової служби; кількість днів невикористаної додаткової відпустки за кожен рік; підстава звільнення з військової служби; норма закону, що передбачає таку компенсацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати призначатимуться пораненому військовому. Є деякі умови для нарахування.