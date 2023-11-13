Компенсация военных, которые не отдыхали: кто из бойцов получит деньги

Есть несколько категорий бойцов

Украинские военные за свой долг обязаны иметь право на дополнительные выплаты и компенсации в тех или иных ситуациях. Государство выплатит деньги бойцам, которые не использовали ежегодный или дополнительный отпуск.

Как говорится на сайте "Бесплатная правовая помощь", предусмотрено введение выплаты в случае увольнения с военной службы компенсации за неиспользованные дни, в частности за прошлые годы, ежегодного основного (дополнительного) отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы и дополнительного отпуска.

Кроме того, компенсационную выплату также начислят уволенным с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, в связи с непосредственным подчинением близкому лицу, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий.

Согласно данным, выплата компенсации также будет производиться для членов семей погибших (умерших) военнослужащих за неиспользованные ими дни ежегодного основного (дополнительного) отпуска.

Порядок обращения за получением компенсации

Военнослужащий, для получения компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска, должен обратиться с соответствующим рапортом на имя командира воинской части, в котором отмечается:

дата увольнения с военной службы; количество дней неиспользованного дополнительного отпуска за каждый год; основание увольнения с военной службы; норма закона, предусматривающая такую компенсацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты будут назначаться раненому военному. Есть некие условия для начисления.