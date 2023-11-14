Денежная помощь для бойцов с инвалидностью: будет начисляться только в 3 случаях
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Есть обстоятельства, при которых деньги не выплатят
Военные, получившие инвалидность, имеют право на разные выплаты. Единовременная денежная помощь будет осуществляться только в трех случаях.
Бойцы, получившие ранения или заболевания, а как следствие — инвалидность, получат деньги только тогда, когда несли службу, как объясняется в "Справочнике военнослужащего после ранения".
Военному начислят ОГД в следующих случаях:
- если травма, заболевания или ранения были получены во время "защиты Родины" и привели к потере трудоспособности или установлению инвалидности;
- если травма, заболевания или ранения были получены во время "исполнения обязанностей военной службы" или "прохождения военной службы" и они привели к инвалидности;
- если травма, заболевания или ранения были получены во время "исполнения обязанностей военной службы" и они привели к частичной потере трудоспособности без установления группы инвалидности (при условии, что степень потери трудоспособности в процентах установлена не позднее чем через три месяца после увольнения с военной службы);
Но военные не получат помощи за травму, ранение или заболевание, если инвалидность не наступила.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что на компенсацию также могут рассчитывать бойцы, которые во время прохождения службы не получили отпуск.