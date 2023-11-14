Денежная помощь для бойцов с инвалидностью: будет начисляться только в 3 случаях

Есть обстоятельства, при которых деньги не выплатят

Военные, получившие инвалидность, имеют право на разные выплаты. Единовременная денежная помощь будет осуществляться только в трех случаях.

Бойцы, получившие ранения или заболевания, а как следствие — инвалидность, получат деньги только тогда, когда несли службу, как объясняется в "Справочнике военнослужащего после ранения".

Военному начислят ОГД в следующих случаях:

если травма, заболевания или ранения были получены во время "защиты Родины" и привели к потере трудоспособности или установлению инвалидности;

если травма, заболевания или ранения были получены во время "исполнения обязанностей военной службы" или "прохождения военной службы" и они привели к инвалидности;

если травма, заболевания или ранения были получены во время "исполнения обязанностей военной службы" и они привели к частичной потере трудоспособности без установления группы инвалидности (при условии, что степень потери трудоспособности в процентах установлена не позднее чем через три месяца после увольнения с военной службы);

Но военные не получат помощи за травму, ранение или заболевание, если инвалидность не наступила.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что на компенсацию также могут рассчитывать бойцы, которые во время прохождения службы не получили отпуск.