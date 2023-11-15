Пожизненная выплата для ветеранов: кто получит деньги и каков размер начисления

Размер может колебаться

Военные, несущие службу, имеют право на месячное денежное обеспечение. Однако если бойцы будут уволены с работы, то государством предусмотрено для них пожизненное финансовое содержание или социальную помощь.

Размер такой выплаты будет зависеть от некоторых факторов, как говорится в законе "О пенсионном обеспечении". Ее могут получить лица с инвалидностью I-III группы в результате войны.

Кто имеет право на такую выплату и каков ее размер:

лица с инвалидностью I группы — в размере 50 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность; (прожиточный минимум — 2093 гривны)

лица II группы — 40 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

лица II группы – 30 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Кроме того, украинцам среди участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и старше, предоставляются льготы, предусмотренные для лиц с инвалидностью в результате войны I группы.

Начисления будут производиться ежегодно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военные с инвалидностью имеют право на единовременную денежную помощь.