Военные получат компенсацию на основании двух документов: что нужно сделать

Есть три обстоятельства для выплаты

В некоторых случаях военные имеют право на компенсационные выплаты. Одной из таких выплат является денежное начисление для бойцов, не получивших вещевое имущество.

Как говорится на сайте "Бесплатная правовая помощь", выплата денежной компенсации за неполученное вещевое имущество осуществляется лицам офицерского, старшинского, сержантского и рядового состава Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта службы специальной связи и защиты информации и Управления государственной охраны

Однако военные срочной службы, курсанты высших военных учебных заведений, а также высшие учебные заведения, имеющие в своем составе военные институты, факультеты, кафедры, отделения военной подготовки, не получат эту компенсацию.

В каком случае военнослужащим выплатят деньги

увольнение с военной службы;

гибели (смерти) военнослужащего;

перевод военнослужащего в другие образованные в соответствии с законами Украины воинские формирования, Госспецсвязи, правоохранительные органы специального назначения и государственные органы специального назначения с правоохранительными функциями для дальнейшего прохождения военной службы с исключением из списков личного состава воинской части.

Денежная выплата осуществляется на основании стоимости вещевого имущества, идущего вещевой службой воинской части, исходя из заготовительной стоимости этих предметов.

Какие основания для начисления

Военному выплачиваются деньги по их рапорту на основании приказа командира (начальника) воинской части, территориального органа, территориального подразделения, учреждения, учреждения, организации (далее – воинская часть), а командирам (начальникам) воинской части, или приказа старшего командира (начальника), в котором указывается размер денежной компенсации на основании справки о стоимости вещевого имущества,

Также необходимо взять справку о стоимости вещевого имущества, которое принадлежит выдаче, выдается вещевой службой воинской части исходя из закупочной стоимости такого имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты будут назначаться раненому военному. Есть некие условия для начисления.