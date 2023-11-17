Зарплата може вирости: як військовому отримати подвійну виплату

Розмір нарахування залежить від однієї особи

Всі військовослужбовці отримують щомісячні грошові виплати. Деякі бійці є мобілізованим і їх минулі роботодавці можуть зберегти місце за ним. Тому виплати захисників можуть вирости.

Рішення про здійснення зарплати з минулої роботи може приймати тільки роботодавець, як мовиться у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин". Він за власним бажанням може не нараховувати або навпаки заробітню плату.

Військовому нараховуватимуть гроші, якщо він проходе

строкову військову службу;

військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період;

військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Варто зазначити, що така можливість є тільки у приватних фірм, бо бюджетним це робити категорічно заборонено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові з інвалідністю мають право на одноразову грошову допомогу.