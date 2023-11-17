Зарплата может вырасти: как военнослужащему получить двойную выплату

Размер начисления зависит от одного человека

Все военнослужащие получают ежемесячные денежные выплаты. Некоторые бойцы являются мобилизованными и их прошлые работодатели могут сохранить место за ним. Поэтому выплаты защитников могут вырасти.

Решение об осуществлении зарплаты по прошлой работе может принимать только работодатель, как говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений". Он по собственному желанию может не начислять или наоборот заработную плату.

Военному будут начислять деньги, если он проходит

срочную военную службу;

военную службу по призыву лиц офицерского состава;

военную службу по призыву во время мобилизации на особый период;

военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период или принятых на военную службу по контракту, в частности путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения.

Стоит отметить, что такая возможность есть только у частных фирм, потому что бюджетным это делать категорически запрещено.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военные с инвалидностью имеют право на единовременную денежную помощь.