Вознаграждения военным в ТрО: предусмотрены ли для них дополнительные выплаты

Есть некоторые условия для осуществления начисления

Каждый военный в Украине имеет ежемесячное денежное обеспечение. На выплаты и вознаграждения имеют право и мужчины, служащие в Силах территориальной Обороны (ТрО).

Такие бойцы ежемесячно получат заработную плату в размере 20 100 гривен, как говорится на сайте Kiszo. Осуществление выплаты вознаграждения зависит от того, какие специальные или боевые задания выполняет военный.

Объясняется, что бойцам ТрО, как и военным, служащим в рядах ВСУ, предусмотрено дополнительное вознаграждение. Если они находятся в зоне боевых действий, то могут рассчитывать на выплату в сумме 100 тысяч гривен, а в случае они находятся в тылу — дополнительная выплата не будет начисляться.

Что будет включаться в расчет размера ежемесячной выплаты

Начисление дополнительного вознаграждения военным ТРО базируется на конкретных условиях и критериях, в частности: продолжительность службы, ранг, образование, заслуги перед государством, исключительную ответственность при выполнении боевых или спецзадач и другие показатели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему бойцам вовремя не поступают ежемесячные выплаты.