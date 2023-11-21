Несвоевременная выплата зарплаты и вознаграждения бойцам: почему это происходит и когда приходят деньги
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У работников есть зарплата, а у бойцов — денежное обеспечение
Каждый военнослужащий в Украине имеет право на ежемесячное начисление зарплаты и дополнительные выплаты. Однако некоторые бойцы не получают своевременно свои выплаты и на это есть свои причины.
Как объясняет юрист Ростислав Кравец на сайте Факты, зарплату и добавки должны производиться в виде аванса с 5 по 15 числа, а вот основная сумма выплачивается с 25 числа до следующего месяца. Военные получат свою заработную плату на банковские карты.
"Все зависит от воинских частей и рода войск. Я имею в виду Национальную гвардию и Министерство обороны ", — рассказывает юрист.
Почему военным вовремя не начисляют деньги
По словам Кравца, есть две причины, по которым выплаты задерживаются — отсутствие средств в бюджете и ненадлежаще сформированные запросы на выплату зарплаты воинскими частями.
Кроме того, в ежемесячную заработную плату сразу включат и выплаты по участию в боевых действиях или пребыванию в зоне боевых действий.
"Это также требует определенного времени на согласование, поэтому могут быть задержки и по этому поводу тоже", — подводит итог специалист.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военные имеют право на выплату в размере 50 тысяч на снаряжение.