Сумма увеличена до 50 тысяч: кто из военных получит выплату на снаряжение
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Государство обеспечивает военных необходимыми ежемесячными финансовыми выплатами. В денежное обеспечение также может входить выплата на снаряжение.
Как сообщает городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, помощь на снаряжение из городского бюджета с 1 января составит 50 тысяч гривен. Об этом сегодня, 20 ноября, была озвучена с инициативной группой.
"Пообщались, обсудить вопросы, которые беспокоят представителей общественности. Помощь войску — это наша совместная работа! Наша бескомпромиссная позиция и единственная цель ", — говорится в сообщении.
По словам Марцинкив, 149 участников боевых действий получат по 20 000 гривен на снаряжение. С 1 января 2023 года такую помощь уже получили 2968 бойцов на общую сумму 59 340 000 гривен на снаряжение.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что военные могут увеличить свои ежемесячные выплаты на 25% и 50% от месячного денежного обеспечения. Эта финансовая компенсация будет осуществляться только через восемь случаев и сумма для каждого военного будет начисляться индивидуально.