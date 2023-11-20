Суму збільшено до 50 тисяч: хто з військових отримає виплату на спорядження

Є одна категорія бійців

Держава забезпечує військових необхідними щомісячними фінансовими виплатами. В грошове забезпечення також може входити виплата на спорядження.

Як повідомляє міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, допомога на спорядження з міського бюджету з 1 січня складатиме 50 тисяч гривень. Про це сьогодні, 20 листопада, було озвучено з ініціативною групою.

"Поспілкувались, обговорити питання, які турбують представників громадськості. Допомога війську — це наша спільна робота! Наша безкомпромісна позиція і єдина ціль", — мовиться у повідомленні.

За словами Марцінків, 149 учасників бойових дій отримають по 20 000 гривень на спорядження. Від 1 січня 2023 таку допомогу вже отримали 2968 бійців на загальну суму 59 340 000 гривень на спорядження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть збільшити свої щомісячні виплати на 25% та 50% від місячного грошового забезпечення. Ця фінансова компенсація здійснюватиметься лише через вісім випадків і сума для кожного військового буде нараховуватись індивідуально.