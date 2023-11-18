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Виплати у розмірі половини зарплати: хто з військових та в якому разі може розраховувати

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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ЗСУ Новина оновлена 18 листопада 2023, 16:04
ЗСУ. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Розмір виплат коливається від 50% до 25%

Українські військові, після звільнення, можуть розраховувати на одноразову виплату. Сума у кожному випадку індивідуальна та залежить від підстав її надання.

Про це розповіли на порталі РБК-Україна. Порядок виплати компенсацій військовим прописаний у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та інших осіб".

Так, після звільнення із низки причин військовослужбовець може розраховувати на виплати у розмірі 50% місячної зарплати за кожен календарний рік служби. У переліку причин для звільнення з подальшою грошовою компенсацією прописано:

  • звільнення за станом здоров’я;
  • звільнення за власним бажанням у період воєнного стану (тільки для іноземців чи осіб без громадянства);
  • звільнення у разі підписання контракту терміном до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але з бажанням не продовжувати службу під час особливого періоду (дозволено у разі, якщо громадянин за контрактом відслужив уже два роки);
  • звільнення у разі, коли контракт продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, але бажання продовжувати службу немає (можливо у разі, якщо відслужив не менше 18 місяців з дати продовження контракту);
  • звільнення у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом.

Право на одноразову виплату у розмірі половини від суми щомісячних виплат за кожний календарний рік служби мають також військовослужбовці, у яких вислуга становить 10 років і більше. Це можливо також у певних випадках:

  • завершився термін договору;
  • підійшов вік для звільнення зі служби;
  • потрапив під скорочення штатів чи проведення організаційних заходів;
  • командування систематично не виконує умов контракту;
  • немає можливості бути призначеним на іншу посаду у разі, якщо командир споріднена особа;
  • відкликали мандат на право провадження військової капеланської діяльності;
  • сімейні обставини чи інші поважні причини;
  • військовослужбовець отримав право на пенсію за вислугою років.

Якщо військовослужбовець з вислугою від 10 років хоче звільнитися зі служби за сімейними обставинами, за власним бажанням або на те інші вагомі причини, то йому належить одноразова виплата у розмірі 25% від місячної зарплати за кожен повний календарний рік служби.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що військовим в Україні належить грошова компенсація. Для цього необхідно надати два документи.

Теги:
#Військові #Звільнення #Виплати