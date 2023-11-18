Выплаты в размере половины зарплаты: кто из военных и в каком случае может рассчитывать
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Размер выплат колеблется от 50% до 25%
Украинские военные после увольнения могут рассчитывать на единоразовую выплату. Сумма в каждом случае индивидуальная и зависит от оснований ее предоставления.
Об этом подробно рассказали на портале РБК-Украина. Порядок выплаты компенсаций военным прописан в Законе Украине "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц".
Так, после увольнения по ряду причин военнослужащий может рассчитывать на выплаты в размере 50% месячной зарплаты за каждый календарный год службы. В перечне причин для увольнения с последующей денежной компенсацией прописаны:
- увольнение по состоянию здоровья;
- увольнение по собственному желанию в период военного положения (только для иностранцев или лиц без гражданства);
- увольнение в случае подписания контракта на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации, но с желанием не продолжать службу во время особого периода (разрешено в случае, если гражданин по контракту отслужил уже два года);
- увольнение в случае, когда контракт продлен сверх установленных сроков на период до окончания особого периода или до объявления демобилизации, но желания продолжать службу нет (возможно в случае, если отслужил не меньше 18 месяцев с даты продления контракта);
- увольнение в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации и нежеланием продолжать военную службу по новому контракту.
Право на одноразовую выплату в размере половины от суммы ежемесячных выплат за каждый календарный год службы имеют также и военнослужащие, у которых выслуга составляет 10 лет и больше. Это возможно тоже в определенных случаях:
- завершился срок контракта;
- подошел возраст для увольнения со службы;
- попал под сокращение штатов или проведение организационных мероприятий;
- командование систематически не выполняет условия контракта;
- нет возможности быть назначенным на другую должность в случае, если командир родственное лицо;
- отозвали мандат на право осуществления военной капелланской деятельности;
- семейные обстоятельства или другие уважительные причины;
- военнослужащий получил право на пенсию по выслуге лет.
Если военнослужащий с выслугой от 10 лет хочет уволиться со службы по семейным обстоятельствам, по собственному желанию или на то есть другие веские причины, то ему положена единоразовая выплата в размере 25% от месячной зарплаты за каждый полный календарный год службы.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что военным в Украине полагается денежная компенсация. Для этого необходимо предоставить два документа.