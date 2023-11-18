Выплаты в размере половины зарплаты: кто из военных и в каком случае может рассчитывать

Размер выплат колеблется от 50% до 25%

Украинские военные после увольнения могут рассчитывать на единоразовую выплату. Сумма в каждом случае индивидуальная и зависит от оснований ее предоставления.

Об этом подробно рассказали на портале РБК-Украина. Порядок выплаты компенсаций военным прописан в Законе Украине "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц".

Так, после увольнения по ряду причин военнослужащий может рассчитывать на выплаты в размере 50% месячной зарплаты за каждый календарный год службы. В перечне причин для увольнения с последующей денежной компенсацией прописаны:

увольнение по состоянию здоровья;

увольнение по собственному желанию в период военного положения (только для иностранцев или лиц без гражданства);

увольнение в случае подписания контракта на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации, но с желанием не продолжать службу во время особого периода (разрешено в случае, если гражданин по контракту отслужил уже два года);

увольнение в случае, когда контракт продлен сверх установленных сроков на период до окончания особого периода или до объявления демобилизации, но желания продолжать службу нет (возможно в случае, если отслужил не меньше 18 месяцев с даты продления контракта);

увольнение в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации и нежеланием продолжать военную службу по новому контракту.

Право на одноразовую выплату в размере половины от суммы ежемесячных выплат за каждый календарный год службы имеют также и военнослужащие, у которых выслуга составляет 10 лет и больше. Это возможно тоже в определенных случаях:

завершился срок контракта;

подошел возраст для увольнения со службы;

попал под сокращение штатов или проведение организационных мероприятий;

командование систематически не выполняет условия контракта;

нет возможности быть назначенным на другую должность в случае, если командир родственное лицо;

отозвали мандат на право осуществления военной капелланской деятельности;

семейные обстоятельства или другие уважительные причины;

военнослужащий получил право на пенсию по выслуге лет.

Если военнослужащий с выслугой от 10 лет хочет уволиться со службы по семейным обстоятельствам, по собственному желанию или на то есть другие веские причины, то ему положена единоразовая выплата в размере 25% от месячной зарплаты за каждый полный календарный год службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что военным в Украине полагается денежная компенсация. Для этого необходимо предоставить два документа.