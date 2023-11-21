Невчасна виплата зарплати та винагороди бійцям: чому це відбувається та коли приходять гроші

У працівників є зарплата, а у бійців — грошове забезпечення

Кожен військовослужбовець в Україні має право на щомісячне нарахування зарплати та додаткових виплат. Однак деякі бійці не отримують вчасно свої виплати й на це є свої причини.

Як пояснює юрист Ростислав Кравець на сайті Факти, зарплатню та добавки мають здійснюватись у вигляді авансу з 5 по 15 числа, а от основна сума виплачується з 25 числа до наступного місяця. Військові отримають свою заробітну плату на банківські картки.

"Все залежить від військових частин та роду військ. Я маю на увазі Національної гвардії та Міністерства оборони", – розповідає юрист.

Чому військовим вчасно не нараховують гроші

За словами Кравця, є дві причини, через які виплати затримуються — відсутність коштів у бюджеті та неналежно сформовані запити на виплату зарплатні військовими частинами.

Окрім того, у щомісячну заробітну плату одразу включать і виплати стосовно участі в бойових діях чи перебуванні в зоні бойових дій.

"Це також потребує певного часу на узгодження, тому можуть бути затримки й з цього приводу також", — підбиває підсумки фахівець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові мають право на виплату в розмірі 50 тисяч на спорядження.