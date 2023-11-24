Деньги на возмещение коммуналки: некоторым военным увеличили размер выплаты

Сумма изменилась на 2 тысячи гривен

Кроме выплаты бойцам на новое жилье, некоторым военным местное общество также начислит выплату на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщил председатель Ивано-Франковской общины Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс", деньги на возмещение жилищно-коммунальных услуг предусмотрели в бюджете общины. Выплату увеличат для бойцов, не имеющих статуса участника боевых действий.

"В следующем году военнослужащие, которые не будут иметь статус участника боевых действий, но будут иметь справку о том, что участвуют в боевых действиях, получат не по 3 тысяч грывень на коммунальные услуги, а по 5 тысяч гривен", — говорит Руслан Марцинков.

В настоящее время военным со статусом УБД из городского бюджета компенсируют 25% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Он объясняет это тем, что 75% компенсирует государство, а община взяла на себя ответственность и эти недостающие проценты выплатит сама.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военные имеют право на выплату в размере 50 тысяч на снаряжение. Такая выплата будет производиться с 1 января.