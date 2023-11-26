Часть ВПЛ останется без выплат в 2024 году: кто из украинцев в списке

Лица, которым отменят помощь, известят

Со следующего года части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут отменены денежные выплаты от государства. Изменения будут введены в соответствии с постановлением Министерства социальной политики № 709 от 11.07.2023 г. О поддержке внутренне перемещенных лиц, денежные выплаты отменят людям, чье материальное состояние позволяет осуществлять существенные покупки и делать инвестиции.

Об этом сообщается на сайте правительства. В частности, в постановлении говорится об украинцах, купивших недвижимость в течение 2023 года.

Однако это не весь список внутренне перемещенных лиц, которым не следует ожидать выплат уже с 1 января 2024 года. Ведь отмене выплат подлежат граждане, имеющие определенные сбережения или совершавшие акты покупки на немалые суммы.

В частности, выплаты не будут поступать гражданам, которые:

приобрели квартиру, дом или участок на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ);

имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные;

приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тыс. грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;

имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн.

Если в результате проверки ВПЛ через государственные реестры будет принято решение о прекращении денежной помощи, лицо будет уведомлено по электронной почте, телефонным звонком или по средствам электронного оповещения Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).

Ранее "Телеграф" писал, что с 21 ноября 2023 года вводятся новые изменения для получения помощи, которые коснутся четырех категорий украинцев.