Зимові субсидії: на українців з грудня чекають великі зміни, що потрібно знати

Держава допоможе громадянам у опалювальний сезон

В Україні можна отримати субсидію на різні комунальні та житлові послуги. А в зимовий період їхній розмір значно зміниться.

"Телеграф" розповідає про те, які зміни чекають на українців з 1 грудня. Згідно з рішенням Кабінету міністрів, субсидію громадянам призначають, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Щодо розміру виплат, то якщо влітку через неопалюваний сезон українці отримували 350-400 грн, то в опалювальний сезон значно більше — приблизно 1,7 тис. — 1,8 тис. грн.

Також на зимовий сезон 2023-2024 нормативи опалення уряд підвищив вчетверо і будуть наступні для субсидії:

на вугілля – 2,23 тонни;

на дрова – 7,41 тонни.

Було враховано зростання вартості вугілля та дров, тому субсидії та пільги покриватимуть більшу частину грошових витрат на купівлю твердого палива.

Розмір допомоги розраховують індивідуально для кожної сім’ї залежно від доходів. Цього року для визначення розміру субсидії на побутове паливо не потрібно звертатися спеціально до органів ПФУ.

Якщо призначено субсидію на купівлю пічного палива, нову допомогу перерахують автоматично. Загалом можна отримати близько 16 тис. грн. компенсації.

Варто зазначити для розрахунку субсидії на опалювальний період доходи враховуватимуться за І — ІІ квартали 2023 року згідно з нормами Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженого постановою уряду № 632. від 22.07.2020.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні за деяких умов громадянам можуть скасувати субсидії. Однією з них може стати переїзд, про який не повідомлено Пенсійного фонду.