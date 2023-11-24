Треба переїхати? Як при цьому не втратити субсидію

Субсидія може надаватися тільки на одну адресу

Умов скасування субсидій є декілька. Серед них — переїзд, про який не повідомлено в Пенсійний фонд. Це одна зі змін, про які треба повідомляти протягом 30 днів.

Якщо кількість та склад родини змінився, або люди переїхали в інше місце, той, кому субсидію призначали має протягом 30 днів після місяця змін проінформувати уповноважений орган. Для продовження отримання субсидії потрібно подати нову заяву та декларацію. В ній вказується потрібна адреса, комунальні послуги та інші дані.

Якщо ж переїзд відбувся зі зміною права власності на житло — продажі одного та купівлі іншого, отримувати субсидію можна за двох умов. Має бути документальне підтвердження про:

наявність тільки одного житла у власності

придбання нового житла за пів року і не більше після продажу попереднього.

В такому разі і субсидію призначать, і дохід від продажу в прибуток домогосподарства не врахують. Якщо ж ви переїхали та не плануєте отримувати субсидію на новому місці, то про припинення виплат треба написати відповідну заяву. В іншому разі гроші, виплачені тоді коли ви вже не мали права на субсидію, змусять повернути.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що двомісячний термін подачі документів для отримання субсидії на повний період опалювального сезону добігає кінця. Загалом субсидію можна отримати на комунальні, житлові послуги та купівлю палива для печі.