Надо переехать? Как при этом не потерять субсидию

Субсидия может предоставляться только по одному адресу

Условий отмены субсидий несколько. Среди них – переезд, о котором не сообщено в Пенсионный фонд. Это одно из изменений, о которых следует сообщать в течение 30 дней.

Если количество и состав семьи изменился, или люди переехали в другое место, тот, кому субсидию назначали, должен в течение 30 дней после месяца изменений проинформировать уполномоченный орган. Для продления получения субсидии необходимо подать новое заявление и декларацию. В нем указывается нужный адрес, коммунальные услуги и другие данные.

Если же переезд произошел с изменением права собственности на жилье — продажи одного и покупки другого, получать субсидию можно при двух условиях. Должно быть документальное подтверждение:

наличие только одного жилья в собственности

приобретение нового жилья за полгода и не более после продажи предыдущего.

В таком случае и субсидию назначат, и доход от продаж в прибыль домохозяйства не учтут. Если вы переехали и не планируете получать субсидию на новом месте, то о прекращении выплат нужно написать соответствующее заявление. В противном случае деньги, выплаченные тогда, когда вы уже не имели права на субсидию, заставят вернуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что двухмесячный срок подачи документов для получения субсидии на полный период отопительного сезона подходит к концу. В общем, субсидию можно получить на коммунальные, жилищные услуги и покупку топлива для печи.