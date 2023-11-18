Субсидию могут отменить: при каких условиях это произойдет

Пенсионный фонд следует сообщать об основных изменениях в жизни — на это дается ограниченный срок

Тем, кто уже получает субсидию, могут ее потерять. Одна из причин – скрытый доход, который вы не указали в начальных документах. Об изменениях в состоянии семьи, состоянии или адресе следует сообщать в течение 30 дней в Пенсионный фонд.

В перечень таких изменений входят и те, по которым субсидия может быть отменена. В частности, это приобретение валюты, банковских металлов, осуществление одноразовой покупки или приобретение права собственности на имущество на сумму более 50 тысяч грн. Отметим, что для приобретения валюты и металлов действительно условие добавления всех операций за год.

Также сообщать Пенсионный фонд нужно в случае:

изменений в составе семьи, членов семьи зарегистрированных, обретения нового социального статуса,

изменений в перечне получаемых услуг или их предоставления,

получение права собственности на жилье, автомобиль (не включаются мопеды, прицепы, недвижимость в деревне на право получения субсидии не влияет).

открытие депозита на сумму свыше 100 тысяч грн,

получение членом семьи или получателем субсидии суммы в 67100 грн (есть исключение, в частности, страховка, грант на обучение и другие).

На потерю субсидии также влияют трудоустройство членов домохозяйства, увеличение или уменьшение их количества, смерть получателя и переезд по другому адресу. Об этих изменениях следует уведомлять Пенсионный фонд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не назначить субсидию могут и при долгах за коммунальные услуги. Для разрешения этой ситуации без судебного решения два варианта.