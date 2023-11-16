Как получить субсидию с долгами за коммуналку: варианты решений

Даже если не удается сразу погасить долг – выход есть

В Украине продолжается предоставление субсидии на отопительный период. Те, кто хочет получить ее в полном объеме, должны подать документы до 30 ноября. Вариант получить субсидию есть даже людей, накопивших долги за коммунальные услуги.

Как рассказали в Министерстве социальной политики, критическая сумма 680 грн и просроченность этой задолженности более чем на три месяца. И даже для людей, по какой-то причине не успевших оплатить коммуналку на эту сумму в эти сроки, жилищная субсидия все равно может быть назначена. Для этого нужно реструктуризировать задолженность между получателем услуг и его поставщиком. В таком случае договор о реструктуризации прилагается к документам, которые подаются во время заявки.

Другой способ – указывать в заявлении на получение субсидии только те виды коммунальных услуг, за которые задолженности нет. Например, при наличии долга за предоставление услуги водоснабжения или водоотвода, эти услуги не указываются в перечень тех, на которые хочет человек получить субсидию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для тех у кого печное отопление государство подготовило хорошие новости. Они могут получить субсидию на закупку твердого топлива для печей во вдвое большем размере, чем до этого. Для этого нужно только присоединиться к программе помощи от международных доноров.