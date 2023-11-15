Субсидия на топливо для печей выросла вдвое: что нужно, чтобы получить помощь на дрова

Субсидия предоставляется на покупку твердого топлива для печей в год

В Украине для населения предоставляется несколько видов субсидий. Один из них — на оплату жилищно-коммунальных услуг, в большинстве своем им пользуются жильцы многоэтажек, однако есть и помощь для жителей частных домов, в том числе с печным отоплением. Они могут принять участие в экспериментальной программе предоставления субсидии, которая почти вдвое увеличивает размер пособия по приобретению дров. В Украине уже действует такая субсидия, однако раньше ее сумма максимально была 7000 грн. в год.

В Министерстве социальной политики разъяснили, как правильно воспользоваться такой субсидией. Для тех, кто оформляет ее впервые, процесс не изменился — прямо к заявлению и декларации в Пенсионный фонд добавляется соответствующее заявление на участие в программе. Тем же, кто уже получает такую субсидию на приобретение твердого печного бытового топлива в этом году, не нужно дополнительно звонить и писать в Пенсионный фонд. Размер субсидии пересчитывается автоматически.

Единственное, что может понадобиться — предоставить разрешение Пенсионному фонду о передаче данных иностранному инвестору. Напомним, увеличить размер помощи удалось благодаря участию международных доноров. Такое согласие может быть предоставлено тремя способами:

в ответ на SMS сообщение

в личном кабинете на портале Пенсионного фонда

в отделении Пенсионного фонда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для тех, кто хочет получать субсидию на жилищно-коммунальные услуги в полном объеме за отопительный сезон (в случае если вы подавали документы заново или вообще впервые), успеть это нужно сделать до 30 ноября. После этой даты субсидия будет считаться не с начала отопительного периода, а с момента подачи заявки.