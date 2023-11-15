Укр

Субсидия на топливо для печей выросла вдвое: что нужно, чтобы получить помощь на дрова

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой вид отопления до сих пор есть во многих домах украинцев Новость обновлена 15 ноября 2023, 10:01
Такой вид отопления до сих пор есть во многих домах украинцев. Фото Unsplash.com

Субсидия предоставляется на покупку твердого топлива для печей в год

В Украине для населения предоставляется несколько видов субсидий. Один из них — на оплату жилищно-коммунальных услуг, в большинстве своем им пользуются жильцы многоэтажек, однако есть и помощь для жителей частных домов, в том числе с печным отоплением. Они могут принять участие в экспериментальной программе предоставления субсидии, которая почти вдвое увеличивает размер пособия по приобретению дров. В Украине уже действует такая субсидия, однако раньше ее сумма максимально была 7000 грн. в год.

В Министерстве социальной политики разъяснили, как правильно воспользоваться такой субсидией. Для тех, кто оформляет ее впервые, процесс не изменился — прямо к заявлению и декларации в Пенсионный фонд добавляется соответствующее заявление на участие в программе. Тем же, кто уже получает такую субсидию на приобретение твердого печного бытового топлива в этом году, не нужно дополнительно звонить и писать в Пенсионный фонд. Размер субсидии пересчитывается автоматически.

Единственное, что может понадобиться — предоставить разрешение Пенсионному фонду о передаче данных иностранному инвестору. Напомним, увеличить размер помощи удалось благодаря участию международных доноров. Такое согласие может быть предоставлено тремя способами:

  • в ответ на SMS сообщение
  • в личном кабинете на портале Пенсионного фонда
  • в отделении Пенсионного фонда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для тех, кто хочет получать субсидию на жилищно-коммунальные услуги в полном объеме за отопительный сезон (в случае если вы подавали документы заново или вообще впервые), успеть это нужно сделать до 30 ноября. После этой даты субсидия будет считаться не с начала отопительного периода, а с момента подачи заявки.

Теги:
#Субсидия #Субсидии