Как понять дадут ли субсидию: посчитать можно самостоятельно

Сумма субсидии отличается от семьи к семье

Субсидию в Украине могут получить семья с разным доходом. Для каждого домохозяйства индивидуально рассчитывается размер обязательного платежа. Сумма превышающая его в квитанциях может покрываться на средства субсидии.

Для того чтобы посчитать, какую сумму нужно платить самостоятельно, а которую уплатит государство, нужно вычислить среднемесячный доход семьи. Его впоследствии делят на количество членов домохозяйства, определяя уровень дохода ежемесячно на одного человека.

Далее в дело вступает размер прожиточного минимума. Сумму дохода на одного человека делят на размер прожиточного минимума на 1 января назначения субсидии. Результат делят на два, а затем умножают на 15% — получается тот процент дохода, который нужно ежемесячно платить за коммунальные услуги.

Напомним, в перечень среднемесячного совокупного дохода входят не только зарплата и пенсии, но и дивиденды от денежных вложений, сумма стипендий и другие доходы. Для переселенцев важно уточнение – помощь на проживание в этот перечень доходов не считается.

Если самостоятельно посчитать сумму субсидий, которую вам предстоит назначить трудно, то ее размер будет указан в ответе Пенсионного фонда о назначении субсидии. Напомним, ее можно посмотреть на портале пенсионного фонда в личном кабинете.

Ранее Телеграф рассказывал, каким образом можно подать документы через интернет для получения субсидии. Сейчас в "Действии" тестируют более простую версию подачи.