Подать документы на субсидию за 10 минут: в "Дие" тестируют новую функцию

Сколько будет продолжаться тестирование неизвестно, однако цель сократить время на заполнение документов в три раза

Украинцы присоединятся к бета-тестированию получения субсидии в "Дие" по упрощенной форме. Такое предложение актуально для тех, кто обращается за субсидией впервые. Она позволит тратить на оформление документов 10 минут вместо 30 минут.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Отметим, что тестирование, к которому он предлагал присоединиться украинцам, уже набрало нужное количество людей. Усовершенствованная услуга по оформлению жилищной субсидии не только втрое сокращает время. В форме также уменьшится количество шагов, где необходимо предоставить информацию. Расширенная форма, которой пользуются сейчас, имеет в себе 21 пункт. После обновления будет всего семь шагов. Что это будут в шагах не разглашается.

Сейчас на портале "Дия" размещена подробная инструкция по заполнению этих пунктов. Предоставляются данные о браке, имущественном положении, количестве людей в домохозяйстве, их местах проживания и доходах. Также предоставляется информация о самом домохозяйстве — адресе помещения и необходимых коммунальных услугах.

В случае необходимости можно загрузить дополнительные документы, кроме заявления и декларации это могут скан-копии справки о доходах, которые не отражаются в Пенсионном фонде, например стипендия, справка о статусе ВПЛ или договор на аренду квартиры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подать документы онлайн можно не только на портале "Дия", но и на портале Пенсионного фонда. Опция доступна также в специальном приложении ПФУ.