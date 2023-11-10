Подати документи на субсидію за 10 хвилин: в "Дії" тестують нову функцію

Скільки триватиме тестування невідомо, однак воно має на меті скоротити час на заповнення документів в три рази

Українці долучаться то бета-тестування отримання субсидії в "Дії" за спрощеною формою. Така пропозиція актуальна для тих, хто звертається по субсидію вперше. Вона дозволить витрачати на оформлення документів 10 хвилин замість 30.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Зазначимо, що тестування до якого він пропонував залучитися українцям, вже набрало потрібну кількість людей. Вдосконалена послуга з оформлення житлової субсидії не тільки втричі скорочує час. У формі також зменшиться кількість кроків, де потрібно надавати інформацію. Розширена форма, якою користуються зараз має в собі 21 пункт. Після оновлення буде усього сім кроків. Що це будуть за кроки не розголошується.

Наразі на порталі "Дія" розміщена детальна інструкція щодо заповнення у цих пунктів. Надаються дані про шлюб, майновий стан, кількість людей у домогосподарстві, їхні місця проживання та доходи. Також надається інформація про саме домогосподарство — адреса приміщення та потрібні комунальні послуги.

В разі потреби можна завантажити додаткові документи, окрім заяви та декларації це можуть сканкопії довідки про доходи, які не відображаються в Пенсійному фонді, наприклад, стипендію, довідка про статус ВПО чи договір на оренду квартири.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подати документи онлайн можна не тільки на порталі "Дія", а й власне на порталі Пенсійного фонду. Опція доступна також у спеціальному додатку ПФУ.