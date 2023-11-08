Треба субсидія: які потрібні документи при першому зверненні

Документи можна заповнити самотужки

Українські родини, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги можуть звернутися до Пенсійного фонду для отримання субсидії. Зробити це можна через інтернет, поштою та в відділах ПФУ (за екстериторіальним принципом), ЦНАП та і міськвиконкомах територіальних рад.

При подачі потрібні два основні заповнені документи — заява та декларація про доходи. Для заповнення знадобляться паспортні дані, РНОКПП, відомості про доходи всіх членів домоволодіння та їхнього подружжя. При зверненні по субсидію потрібно пред’являти паспорт громадянина України. Інші варіанти — тимчасове посвідчення громадянина України, паспортний документ іноземця, документ, що посвідчує особу без громадянства. При заповнених документів онлайн проходить ідентифікація за кваліфікованим електронним підписом.

Додаткові документи при подачі заяви на отримання субсидії:

договір про оренду житла

довідка ВПО

копія договору про реструктуризацію заборгованості,

документ, що підтверджує факт непроживання особи (довідки, виписки про проживання без прописки, до таких належить і довідка ВПО тільки в цьому випадку подається з іншою метою).

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості субсидії для пенсіонерів. Результат подачі документів можна перевірити через 10 робочих днів на порталі ПФУ чи в "Дії" в разі подачі через неї.