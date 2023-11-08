Требуется субсидия: какие нужны документы при первом обращении

Документы можно заполнить своими силами

Украинские семьи, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, могут обратиться в Пенсионный фонд для получения субсидии. Сделать это можно через интернет, почтой и в отделах ПФУ (по экстерриториальному принципу), ЦНАП и горисполкомах территориальных советов.

При подаче требуется два основных заполненных документа — заявление и право на доходы. Для заполнения понадобятся паспортные данные, РНОКПП, сведения о доходах всех членов домовладения и их супругах. При обращении за субсидией нужно предъявлять паспорт гражданина Украины. Другие варианты — временное удостоверение гражданина Украины, паспортный документ иностранца, документ, удостоверяющий личность без гражданства. При заполненных документах онлайн проходит идентификация по квалифицированной электронной подписи.

Дополнительные документы при подаче заявления на получение субсидии:

договор об аренде жилья

справка ВПЛ

копия договора о реструктуризации задолженности,

документ, подтверждающий факт непроживания лица (справки, выписки о проживании без прописки, к таковым относится и справка ВПЛ только в этом случае представляется в других целях).

Ранее "Телеграф" рассказывал об особенностях субсидии для пенсионеров. Результат подачи документов можно проверить через 10 рабочих дней на портале ПФУ или "Дия" в случае подачи через нее.