Простіше нікуди: де подати заяву на субсидію та дізнатися результат
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Субсидія може надаватись на різні житлово-комунальні послуги чи придбання палива для печей
Субсидія в Україні призначається тим родинам, які не в змозі повноцінно оплачувати за комунальні послуги. Для кожної кожного домогосподарства індивідуально встановлюються обов'язковий платіж. Різницю з сумою в квитанції покриє субсидія. Для того, щоб отримати такий вид допомогу першим кроком буде подача документів.
Зробити це можна на офіційному порталі Пенсійного фонду, у спеціальному додатку ПФУ, на порталі "Дія", поштою приславши документи на адресу Пенсійного фонду чи прийшовши особисто у відділення. Заповнюється заява та декларація в яких прописуються доходи й витрати членів домогосподарства, паспортні дані заявника, адреса, різноманітні особливості, що стосуються майнового й сімейного стану родини. Потім документи подаються, якщо в них чогось не вистачає або знайдена помилка, в Пенсійному фонді дають 30 днів після повідомлення про такий негаразд на виправлення.
Якщо документи були заповнені вірно, то протягом 10 робочих днів вам нададуть відповідь. Знайти її можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду, зайшовши в розділ "Мої повідомлення". Авторизація на порталі відбувається за допомогою електронного підпису, через банк або "Дія.Підпис". Зазначимо, у субсидії можуть також і відмовити, якщо ви не підпадаєте під певні параметри, наприклад маєте свіженьку машину куплену менш ніж 5 років тому.
Раніше "Телеграф" розповідав, які особливості є в подачі документів на отримання субсидії для пенсіонерів. Також при подачі заяви і декларації варто врахувати, що подружжя (тобто чоловік та дружина), мають вказувати один одного в декларації про доходи і ці прибутки впливатимуть на суму субсидії, навіть якщо вони разом не живуть. Виключення становлять лише один тип пар.