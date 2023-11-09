Простіше нікуди: де подати заяву на субсидію та дізнатися результат

Субсидія може надаватись на різні житлово-комунальні послуги чи придбання палива для печей

Субсидія в Україні призначається тим родинам, які не в змозі повноцінно оплачувати за комунальні послуги. Для кожної кожного домогосподарства індивідуально встановлюються обов'язковий платіж. Різницю з сумою в квитанції покриє субсидія. Для того, щоб отримати такий вид допомогу першим кроком буде подача документів.

Зробити це можна на офіційному порталі Пенсійного фонду, у спеціальному додатку ПФУ, на порталі "Дія", поштою приславши документи на адресу Пенсійного фонду чи прийшовши особисто у відділення. Заповнюється заява та декларація в яких прописуються доходи й витрати членів домогосподарства, паспортні дані заявника, адреса, різноманітні особливості, що стосуються майнового й сімейного стану родини. Потім документи подаються, якщо в них чогось не вистачає або знайдена помилка, в Пенсійному фонді дають 30 днів після повідомлення про такий негаразд на виправлення.

Розділ подачі документів на субсидію на порталі ПФУ знаходиться на помітному місці

Якщо документи були заповнені вірно, то протягом 10 робочих днів вам нададуть відповідь. Знайти її можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду, зайшовши в розділ "Мої повідомлення". Авторизація на порталі відбувається за допомогою електронного підпису, через банк або "Дія.Підпис". Зазначимо, у субсидії можуть також і відмовити, якщо ви не підпадаєте під певні параметри, наприклад маєте свіженьку машину куплену менш ніж 5 років тому.

Раніше "Телеграф" розповідав, які особливості є в подачі документів на отримання субсидії для пенсіонерів. Також при подачі заяви і декларації варто врахувати, що подружжя (тобто чоловік та дружина), мають вказувати один одного в декларації про доходи і ці прибутки впливатимуть на суму субсидії, навіть якщо вони разом не живуть. Виключення становлять лише один тип пар.