Проще некуда: где подать заявление на субсидию и узнать результат

Субсидия может предоставляться на различные жилищно-коммунальные услуги или приобретение топлива для печей

Субсидия в Украине назначается тем семьям, которые не в состоянии полноценно оплачивать коммунальные услуги. Для каждого домохозяйства индивидуально устанавливаются обязательный платеж. Разницу с суммой в квитанции покроет субсидия. Для того чтобы получить такой вид помощи, первым шагом будет подача документов.

Сделать это можно на официальном портале Пенсионного фонда, в специальном приложении ПФУ, на портале "Действие", по почте прислав документы в адрес Пенсионного фонда или придя лично в отделение. Заполняется заявление и декларация, в которых прописываются доходы и расходы членов домохозяйства, паспортные данные заявителя, адрес, различные особенности, касающиеся имущественного и семейного положения семьи. Затем документы подаются, если у них чего-то не хватает или найдена ошибка, в Пенсионном фонде дают 30 дней после уведомления о таком неблагополучии на исправление.

Раздел подачи документов на субсидию на портале ПФУ находится на заметном месте

Если документы были заполнены правильно, то в течение 10 рабочих дней вам ответят. Найти ее можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда, зайдя в раздел "Мои сообщения". Авторизация на портале происходит посредством электронной подписи, через банк или "Дия.Подпись". Отметим, в субсидии могут также и отказать, если вы не подпадаете под определенные параметры, например имеете свежую машину, купленную менее 5 лет назад.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие особенности есть в подаче документов на получение субсидии для пенсионеров. Также при подаче заявления и декларации следует учесть, что супруги (т.е. муж и жена) должны указывать друг друга в декларации о доходах и эти доходы будут влиять на сумму субсидии, даже если они вместе не живут. Исключения составляют всего один тип пар.