Может ли безработный получить субсидию: украинцам дали ответ

При подаче заявления на оформление выплаты нужно добавить декларацию о доходах семьи

В Украине всего есть несколько категорий граждан, которые могут получать субсидии, в том числе и те, кто по тем или иным причинам является безработным. Для получения выплат нужно подготовить определенный пакет документов и подать соответствующее заявление.

На льготы по оплате коммуналки могут рассчитывать как арендаторы, так и владельцы помещения. Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.

К заявлению необходимо добавить декларацию о доходах семьи, а также удостоверение личности и договор аренды или свидетельство на право собственности указанного помещения. Это можно сделать в ближайшем отделении ПФУ или в режиме онлайн.

Стоит учесть, что размер субсидии напрямую зависит от суммы коммунальных платежей. К примеру, в летом она может и вовсе быть нулевой.

Если человек временно без работы и состоит на учете в центре занятости, он имеет право на получение субсидии. Речь идет и том, что один из членов семьи имеет статус безработного.

Когда же человек находит работу, а соответственно, общая прибыль семьи меняется, субсидия может быть отменена из-за достаточного финансового обеспечения.

Также стоит учесть, что выплата льгот будет автоматически отменена, если комиссия обнаружит скрытый доход.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как нужно подавать заявление на субсидию и какие для этого понадобятся документы.