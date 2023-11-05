Чи може безробітний отримати субсидію: українцям відповіли

При поданні заяви на оформлення виплати слід додати декларацію про доходи сім’ї

В Україні всього є кілька категорій громадян, які можуть отримувати субсидії, у тому числі й ті, хто з тих чи інших причин є безробітним. Для отримання виплат потрібно підготувати певний пакет документів та подати відповідну заяву.

На пільги з оплати комуналки можуть розраховувати як орендарі, так і власники приміщення. Про це пише Пенсійний фонд України.

До заяви необхідно додати декларацію про доходи сім’ї, а також посвідчення особи та договір оренди чи свідоцтво на право власності вказаного приміщення. Це можна зробити в найближчому відділенні ПФУ або онлайн.

Варто врахувати, що розмір субсидії залежить від суми комунальних платежів. Наприклад, влітку вона може бути нульовою.

Якщо людина тимчасово без роботи й перебуває на обліку у центрі зайнятості, вона має право на отримання субсидії. Йдеться і про те, що один із членів сім’ї має статус безробітного.

Коли ж людина знаходить роботу, відповідно, загальний прибуток сім’ї змінюється, субсидія може бути скасована через достатнього фінансового забезпечення.

Також варто врахувати, що виплату пільг буде автоматично скасовано, якщо комісія виявить прихований дохід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як потрібно подавати заяву на субсидію та які для цього знадобляться документи.