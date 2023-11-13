Як зрозуміти чи дадуть субсидію: порахувати можна самостійно

Сума субсидії різниться від родини до родини

Субсидію в Україні можуть отримати родина з різним доходом. Для кожного домогосподарства індивідуально розраховується розмір обов'язкового платежу. Сума яка його перевищує у квитанціях може покриватися коштом субсидії.

Для того, щоб порахувати, яку суму потрібно сплачувати самостійно, а яку сплатить держава, треба обчислити середньомісячний дохід родини. Його згодом ділять на кількість членів домогосподарства, визначаючи рівень доходу щомісяця на одну людину.

Далі в справу вступає розмір прожиткового мінімуму. Суму доходу на одну людину ділять на розмір прожиткового мінімуму на 1 січня року призначення субсидії. Результат ділять на два, а потім множать на 15% — виходить той відсоток доходу, який потрібно сплачувати щомісяця за комунальні послуги.

Нагадаємо, до переліку середньомісячного сукупного доходу входять не тільки зарплата та пенсії, а й дивіденди від грошових вкладень, сума стипендій та інші прибутки. Для переселенців важливе уточнення — допомога на проживання в цей перелік доходів не рахується.

Якщо ж самотужки порахувати суму субсидій, яку вам мають призначити важко, то її розмір буде зазначений у відповіді Пенсійного фонду про призначення субсидії. Нагадаємо, її можна подивитись на порталі пенсійного фонду в особистому кабінеті.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким чином можна подати документи через інтернет для отримання субсидії. Наразі в "Дії" тестують простішу версію подачі.