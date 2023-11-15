Субсидія на паливо для печей зросла вдвічі: що потрібно аби отримати допомогу на дрова

Субсидія надається на придбання твердого палива для печей на рік

В Україні для населення надають кілька видів субсидій. Один з них — на оплату житлово-комунальних послуг, здебільшого ним користуються мешканці багатоповерхівок, однак є й допомога для мешканців приватних будинків, зокрема з пічним опаленням. Вони можуть взяти участь в експериментальній програмі надання субсидії, яка майже вдвічі збільшує розмір допомоги на придбання дров. В Україні вже діє така субсидія, однак раніше її сума максимально була 7000 грн на рік.

В Міністерстві соціальної політики роз'яснили, як правильно скористатися такою субсидією. Для тих, хто оформлює її вперше, процес не змінився — просто до заяви та декларації в Пенсійний фонд, додається відповідна заява на участь у програмі. Тим же тим хто вже отримує таку субсидію на придбання твердого пічного побутового палива в цьому році не потрібно додатково дзвонити та писати до Пенсійного фонду. Розмір субсидії перерахується автоматично.

Єдине, що може знадобитися — надати дозвіл для Пенсійного фонду про передачі даних іноземному інвестору. Нагадаємо, збільшити розмір допомоги вдалося завдяки участі міжнародних донорів. Така згода може бути надана трьома способами:

у відповідь на СМС повідомлення

в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду

у відділенні Пенсійного фонду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для тих хто хоче отримувати субсидію на житлово-комунальні послуги в повному обсязі за опалювальний сезон (в разі якщо ви подавали документи заново або взагалі вперше), встигнути це потрібно зробити до 30 листопада. Після цієї дати субсидія рахуватиметься не з початку опалювального періоду, а з моменту подання заявки.