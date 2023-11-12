Є декілька видів заяв: як правильно оформити субсидію чи пільгу

Заяву можна подати онлайн

Деякі категорії українців мають право на отримання від держави субсидій та пільг. Для їх оформлення потрібно подати відповідну заяву.

Як повідомляє Головне управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, якщо громадянин є отримувачем житлової субсидії чи пільги або має на них право, він можете подати заяву онлайн. Для цього потрібно скористатись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Такі заяви можуть бути декількох видів:

заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільгу;

заява про призначення та надання житлової субсидії;

заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

заява щодо перерахунку раніше призначеної житлової субсидії;

заява щодо перерахунку раніше призначеної пільги;

заява на зміну способу виплати житлової субсидії або пільги.

Для цього потрібно авторизуватися на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У лівому боковому меню натиснути на "Комунікації з ПФУ". Потім натиснути на пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та обрати потрібний вид заяви. Далі оберіть пункт "Заява на зміну способу виплати житлової субсидії чи пільги".

Також потрібно заповнити необхідні поля форми заяви. Завантажте заздалегідь відскановані документи:

паспорт заявника;

ідентифікаційний номер;

номер банківського рахунку для перерахування коштів в міжнародному форматі IBAN.

Врахуйте вимоги до скан-копій документів:

виготовляються з оригіналів документів;

мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;

збережені у форматах JPG або PDF;

розмір кожного файла не має перевищувати 1 МБ;

назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та надішліть до Пенсійного фонду України. Результати опрацювання вашої заяви можна переглянути в розділі "Мої звернення".

Раніше "Телеграф" повідомляв про початок бета-тестування отримання субсидії в "Дії" за спрощеною формою. Така пропозиція актуальна для тих, хто звертається по субсидію вперше. Вона дозволить витрачати на оформлення документів 10 хвилин замість 30.