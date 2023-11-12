Есть несколько видов заявлений: как правильно оформить субсидию или льготу

Заявление можно подать онлайн

Некоторые категории украинцев имеют право на получение от государства субсидий и льгот. Для их оформления необходимо подать соответствующее заявление.

Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, если гражданин является получателем жилищной субсидии или льготы или имеет на них право, он можете подать заявление онлайн. Для этого нужно воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Такие заявления могут быть нескольких видов:

заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготу;

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

заявление о перерасчете ранее назначенной жилищной субсидии;

заявление о перерасчете ранее назначенной льготы;

заявление об изменении способа выплаты жилищной субсидии или льготы.

Для этого нужно авторизироваться на вебпортале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В левом боковом меню нажать на "Коммуникации с ПФУ". Затем нажать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и выбрать нужный вид заявления. Далее выберите пункт "Заявление на изменение способа выплаты жилищной субсидии или льготы".

Также необходимо заполнить необходимые поля формы заявления. Загрузите предварительно отсканированные документы:

паспорт заявителя;

идентификационный номер;

номер банковского счета для перечисления денежных средств в международном формате IBAN.

Учтите требования к скан-копиям документов:

производятся из оригиналов документов;

должны быть цветными, четкими и читабельными;

сохранены в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Сформируйте заявление, подпишите его КЭП и отправьте в Пенсионный фонд Украины. Результаты обработки вашего заявления можно просмотреть в разделе "Мои обращения".

Ранее "Телеграф" сообщал о начале бета-тестирования получения субсидии в "Действии" по упрощенной форме. Такое предложение актуально для тех, кто обращается за субсидией впервые. Она позволит тратить на оформление документов 10 минут вместо 30 минут.