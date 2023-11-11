Государство поможет дважды: как получить субсидию ВПЛ и как влияют выплаты на нее

Можно получить помощь и на проживание в общежитии, и на съемную квартиру или дом

Украинцы социально незащищенных категорий также могут получить субсидию. Среди них внутренне перемещенные особы. Подавать документы на получение такого вида помощи от государства они могут даже без заключения договора аренды на проживание, только подтвердив его факт.

В Минреинтеграции напоминают, для внутренне перемещенных лиц кроме декларации о доходах и расходах (где указывается состав домохозяйства) и заявления, добавляется также паспорт, номер учетной карточки налогоплательщика и справка ВПЛ. Именно справка о взятии на учет внутриперемещенного лица в этом случае будет выступать подтверждением фактического места жительства.

Подать документы на оформление субсидии можно как в Центре предоставления административных услуг или сервисном центре Пенсионного фонда, так и у специального человека — уполномоченного должностного лица в территориальном совете (сельском, поселковом или городском). Также сделать это можно и онлайн, воспользовавшись порталом "Дия", вебпорталом Пенсионного фонда или мобильным приложением ПФУ.

Стоит отметить, что для внутренне перемещенных лиц действуют такие же правила, как и для других украинцев по получению помощи: не иметь новых автомобилей (менее 5 лет с момента выпуска), больших счетов в банках (депозит более 100 тыс. грн) и т.д. Однако есть и отличие, в частности, размер субсидии на проживание ВПЛ не зависит от той помощи, которую государство выплачивает внутренне перемещенным лицам на проживание — ее в совокупный доход не учитывают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на портале "Дия" тестируют сокращенную систему подачи документов на получение субсидии. Вместо 30 минут процесс будет занимать всего 10 и будет содержать всего семь шагов. Также при заполнении документов следует отметить, что перед государством семья считается такой, даже если супруги вместе не живут (пока они не разведены). Исключением являются только семьи из двух пенсионеров, проживающих в сельской местности. Доходы второго не будут включаться в декларацию при раздельном проживании только в этом случае.