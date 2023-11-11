Держава допоможе двічі: як отримати субсидію ВПО та як впливають виплати на неї

Можна отримати допомогу і на проживання в гуртожитку, і на орендовану квартиру чи дім

Українці соціально незахищених категорій також можуть отримати субсидію. Серед них внутрішньо переміщені особи. Подавати документи на отримання такого виду допомоги від держави вони можуть навіть без укладання договору оренди на проживання, лише підтвердивши його факт.

У Мінреінтеграції нагадують, для внутрішньо переміщених осіб окрім декларації про доходи та витрати (де зазначається склад домогосподарства) та заяви, додається також паспорт, номер облікової картки платника податків та довідка ВПО. Саме довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в цьому випадку виступатиме підтвердженням фактичного місця проживання.

Подати документи на оформлення субсидії можна як в Центрі надання адміністративних послуг або сервісному центрі Пенсійного фонду, так і у спеціальної людини — уповноваженого посадовця в територіальній раді (сільській, селищній або міській). Також зробити це можна і онлайн, скориставшись порталом "Дія", вебпорталом Пенсійного фонду або мобільним застосунком ПФУ.

Варто зауважити, що для внутрішньо переміщених осіб діють такі ж самі правила як і для інших українців щодо отримання допомоги: не мати нових автомобілів (менш ніж 5 років з моменту випуску), великих рахунків у банках (депозит понад 100 тис грн) тощо. Однак є й відмінність, зокрема розмір субсидії на проживання ВПО не залежить від тої допомоги, яку держава виплачує внутрішньо переміщеним особам на проживання — її до сукупного доходу не враховують.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на порталі "Дія" тестують скорочену систему подачі документів на отримання субсидії. Замість 30 хвилин процес займатиме усього 10 і міститимуть лише сім кроків. Також при заповненні документів варто зауважити, що перед державою сім'я вважається такою, навіть якщо чоловік та дружина разом не живуть (допоки вони не розлучені). Виключенням є тільки родини з двох пенсіонерів, що живуть в сільській місцевості. Доходи другого не будуть включатися в декларацію при роздільному проживанні тільки в цьому випадку.