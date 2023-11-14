Залишилось два тижні: що зміниться у субсидіях наприкінці листопада

Наразі в Україні отримують субсидію понад 2 млн домогосподарств

В Україні спливає термін призначення субсидій в повному обсязі для тих, хто подає документи вперше або кому раніше було відмовлено в призначенні такого виду допомоги на період без опалення. Закінчується він в останній день листопада — 30 числа.

Як зазначили у ПФУ, при зверненні до 30 листопада 2023 року, субсидія буде призначена з початку опалювального періоду — жовтня. Двомісячний період дається для звернення всіх бажаючи, якщо звернутися потім — субсидію призначать з місяця подачі документів.

При розрахуванні субсидії з початку сезону в обчисленні враховують доходи за 1 та 2 квартали 2023 року. Якщо влітку домогосподарство відмовлялось від субсидії аби користуватися пільгами чи у складі родини є пільговики, то субсидію призначать не раніше за місяць, що йде після останнього місяця нарахування пільги.

Для безробітних є свої особливості — якщо стати на облік та подати документи на отримання субсидії, то в обов'язковий платіж рахуватиметься на заробітня плата за попереднє півріччя, а сума допомоги через безробіття. Звертатися по субсидію можна через місяць після першої повної виплати допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подати документи на отримання субсидії можна різним чином. Доступна проста форма подачі заяви та декларації онлайн.