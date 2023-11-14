Осталось две недели: что изменится в субсидиях в конце ноября

Сейчас в Украине получают субсидию более 2 млн домохозяйств

В Украине истекает срок назначения субсидий в полном объеме для подающих документы впервые или кому раньше было отказано в назначении такого вида помощи на период без отопления. Заканчивается он в последний день ноября – 30 числа.

Как отметили в ПФУ, при обращении до 30 ноября 2023 года субсидия будет назначена с начала отопительного периода — октября. Двухмесячный период дается для обращения всех желающих, если обратиться потом — субсидию назначат с месяца подачи документов.

При расчете субсидии с начала сезона в исчислении учитывают доходы за 1 и 2 кварталы 2023 года. Если летом домохозяйство отказывалось от субсидии, чтобы пользоваться льготами или в составе семьи есть льготники, то субсидию назначат не раньше месяца, следующего после последнего месяца начисления льготы.

Для безработных есть свои особенности — если встать на учет и подать документы на получение субсидии, то в обязательный платеж будет считаться не заработная плата за предыдущее полугодие, а сумма пособия по безработице. Обращаться за субсидией можно через месяц после первой полной выплаты пособия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подать документы на получение субсидии можно разным образом. Доступна простая форма подачи заявления и декларации онлайн.