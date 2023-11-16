Як отримати субсидію з боргами за комуналку: варіанти рішень

Навіть якщо не вдається одразу загасити борг — вихід є

В Україні продовжується надання субсидії на опалювальний період. Ті, хто хоче отримати її в повному обсязі, мають подати документи до 30 листопада. Варіант отримати субсидію є, навіть людей, що накопичили борги за комунальні послуги.

Як розповіли у Міністерстві соціальної політики, критична сума 680 грн і простроченість цієї заборгованості на понад три місяці. Та навіть для людей, які з якоїсь причини не встигли сплатити комуналку на цю суму у ці терміни, житлова субсидія все одно може бути призначена. Для цього потрібно реструктуризувати заборгованість між отримувачем послуг та її надавачем. В такому випадку договір про реструктуризацію додається до документів які подаються під час заявки.

Інший спосіб — вказувати в заяві на отримання субсидії тільки ті види комунальних послуг, за які заборгованості немає. Наприклад при наявності боргу за надання послуги водопостачання або водовідведення, ці послуги не вказуються в перелік тих, на які хоче людина отримати субсидію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для тих в кого пічне опалення держава підготувала гарні новини. Вони можуть отримати субсидію на закупівлю твердого палива для печей в удвічі більшому розмірі ніж до цього. Для цього треба тільки доєднатися до програми надання допомоги від міжнародних донорів.